 Moheet on google
الخميس 5 يناير 2017 07:09 صباحاً
روابط سريعة
اليوم .. مؤتمر صحفي للإعلان عن أجندة الأحداث الرياضية لعام 2017
مؤتمر فى وزارة الشباب والرياضه بحضور الوزير تصوير محمد محسن - _DSC0217

اليوم .. مؤتمر صحفي للإعلان عن أجندة الأحداث الرياضية لعام 2017

الخميس، 5 يناير 2017 07:54 ص
وكاﻻت

تنظم وزارة الشباب والرياضة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أجندة الأحداث الرياضية لعام 2017، وذلك لمنظمي الأحداث الرياضية بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، بحضور الوزير خالد عبد العزيز.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3