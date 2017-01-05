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اليوم .. قطع المياه لمدة 8 ساعات في القليوبية
انقطاع المياه ـ مياه الشرب‎

اليوم .. قطع المياه لمدة 8 ساعات في القليوبية

الخميس، 5 يناير 2017 07:51 ص
وكاﻻت

تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقطع المياه لمدة 8 ساعات ابتداء من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء عن 3 مناطق وذلك لتطهير الشبكات.

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