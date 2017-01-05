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اليوم .. محافظ الجيزة يتفقد دخول معدات جديدة لأسطول الهيئة العامة للنظافة والتجميل
اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة

اليوم .. محافظ الجيزة يتفقد دخول معدات جديدة لأسطول الهيئة العامة للنظافة والتجميل

الخميس، 5 يناير 2017 07:49 ص
وكاﻻت

يتفقد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي دخول معدات جديدة لأسطول الهيئة العامة للنظافة والتجميل تعمل على رفع كفاءة النظافة بأحياء المحافظة، وذلك بالجراج التابع للهيئة بجوار محطة مناولة المريوطية.

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