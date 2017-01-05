تعرف على الدولة التي تدفع رواتب شهرية للعاطلين ؟ !

بدأت فنلندا في دفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، في خطوة تأمل من خلالها أن تقلص من البيروقراطية الحكومية وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل. وقال أولي ...