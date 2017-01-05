نفى مصدر عسكري روسي، وآخر ميداني من “حزب الله” اللبناني في مدينة الزبداني بريف دمشق السورية الأنباء التي جرى تداولها عن منع الحزب دخول ضباط روس لوادي بردى بريف دمشق.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية اليوم الخميس، عن مصدر عسكري روسي لم تذكر اسمه قوله: “إن الأخبار المتداولة حول قيام عناصر من حزب الله بمنع ضباط روس من دخول وادي بردى بريف دمشق عارية عن الصحة جملة وتفصيلا”“.

من جهته، نفى أيضا مصدر ميداني من “حزب الله” في الزبداني ذلك، مؤكدا عدم وجود أي من عناصر الحزب في وادي بردى وأن القوات المنتشرة في تلك المنطقة تابعة للجيش السوري.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن قوات تابعة لحزب الله اللبناني، تحاصر منطقة وادي بردى بالريف الغربي للعاصمة السورية دمشق، منعت وفدا روسيا من دخول المنطقة.

وبحسب التقارير، فإن سكان المنطقة وجهوا دعوة للمسؤولين الروس لزيارة المنطقة بهدف التأكد من تنفيذ وقف إطلاق النار من عدمه، وأن عناصر حزب الله أوقفوا الوفد الروسي الذي كان يضم 4 ضباط، وفريقا تقنيا لترميم نبع عين الفيجة الذي تعرض للقصف في نقطة تفتيش بمنطقة دير حانون، ومنعوهم من دخول المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن وادي بردى هو جيب يخضع للمعارضة المسلحة شمال غربي العاصمة السورية، وله أهمية استراتيجية كونه يحتوي على منابع المياه التي تغذي معظم أحياء العاصمة دمشق، والتي تعاني منذ حوالي أسبوعين من انقطاع المياه بسبب الأعمال القتالية في تلك المنطقة.