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الخميس 5 يناير 2017 07:09 صباحاً
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إصابة 37 شخصا إثر انحراف قطار بنيويورك
حادث قطار في امريكا

إصابة 37 شخصا إثر انحراف قطار بنيويورك

الخميس، 5 يناير 2017 07:48 ص
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أصيب 37 شخصا، أمس الأربعاء، إثر خروج قطار ركاب عن مساره في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت إدارة الإطفاء بالمدينة إن الحادث وقع أثناء ساعات الذروة الصباحية، في محطة أتلانتك تيرمينل بمنطقة بروكلين، وفق “رويترز”.

من ناحيته، ذكر مفتش الشرطة أحمد ناصر أنه لم يُعرف على الفور طبيعة الإصابات، مشيرا إلى فتح تحقيق في الحادث.

يذكر أن محطة أتلانتك تيرمينل واحدة من أكثر محطات نيويورك ازدحاما، وهي تربط أيضا قطارات ركاب بتسعة خطوط لمترو الأنفاق في المدينة.

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