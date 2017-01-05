تصدر الشأن المحلي عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس، خاصة الدعوة التي تلقاها أمس الرئيس السيسي من العاهل الأردني للمشاركة في القمة العربية المقبلة المقرر عقدها بالأردن مارس المقبل، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حول إمكانية إجراء تعديل وزاري مرتقب.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان “دعوة السيسى إلى المشاركة فى القمة العربية بالأردن” ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن تطورات المشهد العربى والإقليمى خلال السنوات الماضية أكدت أهمية دعم مفهوم الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول على أراضيها، وضرورة بناء المؤسسات الوطنية بما يمكنها من القيام بدورها فى الحفاظ على مقدرات الشعوب العربية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أوضح ـ خلال استقباله أمس ناصر جودة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية ـ أن استعادة دور وفاعلية الدولة الوطنية تحتل أهمية خاصة فى ضوء تنامى ظاهرة الإرهاب فى المنطقة، وامتدادها لتشمل جميع أنحاء العالم.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قوله: إن الرئيس شدد، فى هذا الصدد، على ضرورة التعامل الشامل مع هذه الظاهرة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، بحيث يمكن للمنطقة التركيز على دفع جهود التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات مواطنيها نحو مستقبل مزدهر.

وأضاف علاء يوسف أن الوزير ناصر جودة سلم الرئيس خطاب الدعوة الموجه من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمشاركة فى القمة العربية المقبلة المقرر عقدها فى الأردن فى مارس المقبل.

كما عرض جودة، خلال اللقاء، رؤية الأردن للموضوعات المنتظر تناولها خلال القمة المقبلة وسبل التعامل معها، بحيث يتم الخروج بنتائج تدعم الأمن القومى العربي وتحافظ على مصالح الدول العربية، مشيرا إلى اتفاق رؤية البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار علاء يوسف إلى أن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته للعاهل الأردني، وتقديره بدعوته لحضور القمة، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، معربا عن ثقته فى قدرة الأردن على الاضطلاع.

وفي صفحتها الأولى، أيضا، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الإدارة العاملة لمرور القاهرة قامت، بالتنسيق مع الهيئة العامة لخدمات البترول، بوضع مندوب تابع للهيئة داخل وحات مرور القاهرة للقيام بتوزيع كروت البنزين على قائدي السيارات للرخص السارية فقط ليقوم بتسليم الكورت، على أن يبدأ التنفيذ خلال 48 ساعة وتشمل 17 وحدة مرور.

وفي الشأن الرياضي وتحت عنوان “إحالة حياتو إلى النيابة في قضية البث” ذكرت (الأهرام) أن قرار جهاز حماية ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب ألقى بظلاله على (الكاف) الذي أكد أنه لم يتسلم شيئا رسميا من الجهات الرسمية حتى الآن، وأن كل ما يتردد مجرد كلام يتم تداوله عبر وسائل الإعلام.

ونقلت الصحيفة عن محمد عبد المنعم شطة المدير الفني للكاف قوله: “إنه لا يمكن الرد على شئ الآن في ظل عدم وصول أي أوراق رسمية إلى الاتحاد”، مشيرا إلى أن حياتو يدير المنظومة الكروية للقارة منذ 28 عاما دون أن يحدث شئ مخالف للقانون وأنه لابد أولا من مراجعة اللوائح والقوانين الخاصة بتسويق البطولات قبل إصدار أي أحكام على رئيس “الكاف”.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز حماية المنافسة قد أصدر بيانا أمس استنكر فيه منح “الكاف” شركة “لارجاردير سبورتس” الفرنسية حق بث المباريات المتعلقة بالكاف بداية من 2017 حتى 2028 دون أن يكون هناك نوع من المزايدة الشفافة بين باقي الشركات، علما بأن إحدى الشركات المصرية قد تقدمت بعرض كبير للفوز بحقوق البث ولكن الاتحاد الإفريقي حسم الأمر لمصلحة الشركة الفرنسية.

وتحت عنوان “شريف إسماعيل: التعديل الوزاري وارد طبقاً للأداء” ذكرت صحيفة (الأخبار) أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن إجراء تعديل وزاري أو حركة محافظين أمر وارد طبقا للأداء، مشيرا إلى أن الرؤية القادمة تتطلب مجهوداً كبيراً خاصة أننا في مرحلة تحتاج إلى جهد كبير من كل المسئولين في الدولة سواء من المحافظين أو الوزراء وتوجد تحديات اقتصادية صعبة والمرحلة المقبلة أيضا صعبة وتتطلب تكاتف الجميع.

وأضافت الصحيفة أن المجلس وافق، في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على زيادة سعر توريد طن قصب السكر إلى ٦٢٠ جنيها، بزيادة ٥٥٪ عن العام الماضي، وأوضح وزير الزراعة أن توريد القمح المحلي سيتم وفقا للسعر العالمي الذي تشتري به هيئة السلع التموينية من الخارج، وبمتوسط سعر دولار وفقا لآخر شهرين سابقين علي الشراء.

كما وافق المجلس على مشروع قانون “إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقي منه”‬، واستعرض الموقف التنفيذي الحالي للمتحف المصري الكبير.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلي مجلس الدولة، وذلك في إطار حرص المشرع على التدخل بوضع حد للأفعال التي يترتب عليها ضياع الحقوق الثابتة شرعاً ويتضمن التعديل أن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة في حالة العودة لذلك.

كما وافق المجلس علي مضاعفة التسهيلات الائتمانية المخصصة لهيئة السلع التموينية لشراء السلع الرئيسية من ٨ مليارات إلي ١٦ مليار جنيه.

وتحت عنوان “الهلالي: برنامج شامل لإصلاح التعليم برؤية مصر ٢٠٣٠” ذكرت صحيفة (الأخبار) أن وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة تعد حاليا الإطار العام للمناهج والانتهاء منها خلال 3 أشهر لتبدأ بعدها مرحلة تطوير مناهج المواد الدراسية في كل المراحل التعليمية، وخاصة مناهج المرحلة الابتدائية.

ونقلت الصحيفة عن الهلالي قوله: “إن الوزارة تعمل علي تنفيذ برنامج شامل لإصلاح التعليم، في ضوء رؤية مصر 2030، والخطة الاستراتيجية للوزارة علي أن التعليم منظومة متكاملة لا يمكن النهوض بأحد عناصرها دون النهوض بالعناصر الأخري”.

وأضاف الوزير أن تطوير مناهج العلوم والرياضيات بدأت بعقد ورشة عمل لمقارنة محتوي مناهج العلوم والرياضيات بمصر بمحتواها في بعض الدول المتقدمة، وعرض نتائجها علي لجنة وزارية مصغرة مكونة من وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والثقافة، بالإضافة لأمين عام المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، بجانب الاستعانة بخبراء منظمة اليونسكو لتقييم مناهج العلوم والرياضيات ومدي صلاحيتها، وبناء عليه تم إعداد تصور لتطوير مناهج العلوم والرياضيات.

وفي الشأن الاقتصادي، أكدت صحيفة (الأخبار) أن البورصة نجحت في الصعود أمس للجلسة الثانية على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخها وتعتبر تلك المرة الثانية للبورصة تتخلى مستوياتها التاريخية منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وربح السوق أمس 5ر6 مليار وسط مشتريات مكثفة من المستثمرين الأجانب.

وعن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس برئيس شركة “إينى” الإيطالية للبترول ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي استقبل الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزى بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله: إن الرئيس التنفيذي لـ”إيني” استعرض، خلال المقابلة، الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها الشركة الإيطالية لتطوير حقل الغاز الطبيعي “ظهر” بالبحر التوسط حيث تناول ما تم إنجازه من أعمال لإنشاء البنية التحتية ومد شبكات الربط بالمياه الضحلة والعميقة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية والإيطالية.

وأوضح أن تنمية حقل “ظهر” تتم وفقا للبرنامج الزمني المحدد.. مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يبدأ الحقل كما تطرق الرئيس نهاية العام الجاري.

وأضاف يوسف أن الرئيس السيسي أشاد، خلال اللقاء، بما تقوم بها الشركة الإيطالية من أعمال في مصر وما تتمنع به من سمعة دولية متميزة في مجال الطاقة، مثمنا التعاون القائم بين الحكومة المصرية والشركات فيما يتعلق بتطورات العمل في حقل ظهر.

وتحت عنوان “تبادل الزيارات البرلمانية بين القاهرة وأديس أبابا” ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال أكد أن أحداً لن يستطيع أن يضرب العلاقة التاريخية بين مصر وأثيوبيا. وأن وفداً برلمانياً إثيوبياً سيزور القاهرة وآخر مصرياً سيزور أديس أبابا.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب مصطفي الجندي قوله إن الدكتور علي عبدالعال ترأس اجتماع اللجنة أمس وأكد إدراك المجلس لأهمية اللجنة ودورها”.. مشيراً إلى أنه سيقدم لها كل الدعم في التوجه للقارة الأفريقية وإنشاء جمعيات صداقة برلمانية مع كل دولة على حدة.

وأضاف أن رئيس المجلس أكد أن العلاقة مع إثيوبيا قائمة علي مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، وأن هناك ملياراً و200 مليون جنيه تم استثمارها في أثيوبيا وأن مصر تؤكد حق الإثيوبيين في التنمية.

وفي متابعتها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن اللجنة العليا للبيئة بمحافظة السويس برئاسة المحافظ أحمد حامد وافقت، في اجتماعها أمس، على مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بمنطقة العين السخنة بتكلفية 12 مليار جنيه ويشمل 9 مصانع لإنتاج الأسمدة لتخصيب التربية وزيادة إنتاجية الفدان.

ونقلت الصحيفة عن المحافظ قوله إن “المجمع يوفر 200 فرصة عمل مباشرة و15 ألف فرصة عمل غير مباشرة و4 ألاف أخرى خلال فترة الإنشاءات”.

وتحت عنوان “مطار القاهرة جاهز لاستئناف رحلات روسيا”، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن لجنة فنية وأمنية بمطار القاهرة قامت أمس بمعاينة منافذ دخول الموظفين بمبنى الركب رقم 2 تمهيدا لتركيب بوابات البيومتريك الخاصة بدخول العاملين للمبنى بنظام البصمة تمهيدا لتشغيلها 15 يناير الحالي كأخر شرط لروسيا لاستئناف رحلاتها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في مطار القاهرة قولها “إن وفدا روسيا يصل فى الفترة من 18 إلى 20 يناير الحالي لإجراء التفتيش الأخير استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا وان تركيب بوابات دخول العاملين بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة بنظام البصمة البيومتريك يعد الشروط الأخير لروسيا لاستئناف رحلات الطيران والسياحة”.