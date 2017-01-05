واشنطن تنقل 19 سجينا إلى السعودية والإمارات وعمانالخميس، 5 يناير 2017 07:43 ص
قررت الإدارة الأمريكية نقل 19 سجينا من معتقل جوانتانامو، إلى السعودية والإمارات وسلطنة عمان وإيطاليا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، في محاولة أخيرة من الرئيس المنتهية ولايته “باراك أوباما”، لتقليص عدد السجناء رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس المنتخب “دونالد ترامب”، لوقف عمليات نقل السجناء أو الإفراج عنهم بوصفهم “في منتهي الخطورة ويجب أن يظلوا هناك للأبد” وفقا لقول ترامب في تغريدات نشرها على تويتر.
وقال مسئول أمريكي إن “أوباما” أصدر قرار بنقل 19 سجينا إلى أربع دول، من بينها إيطاليا والسعودية والإمارات وسلطنة عمان قبل أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية في العشرين من يناير الحالي.
ولم يوضح المسئول الأمريكي جنسية السجناء التسعة عشر، لكن بعد نقلهم سيتبقي 40 سجينا فقط في معتقل جوانتانامو المثير للجدل الذي حاول الرئيس “أوباما” إغلاقه، لكنه واجه اعتراضات كثيرة من أعضاء الكونجرس.
وكان الرئيس المنتخب “ترامب” تعهد بالإبقاء على المعتقل مفتوحا،لإيواء من وصفهم بـ”الرجال الخطرين وسيئ السمعة “.
وأضاف في تغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر”هؤلاء الناس في غاية الخطورة ويجب أن يظلوا هناك ولا نسمح لهم بالعودة مرة أخرى إلى ميدان المعركة”
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