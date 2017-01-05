أعلنت السلطات التونسية عن اعتقال الرجل الملتحي الذي يظهر في الصورة، وهو بجانب طفل نائم، وقد تم لفه بحزام وضع به العديد من القنابل اليدوية، وهي الصورة التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت الكثير من الاستياء لدى الرأي العام.

وتقول قوات الأمن إن التحقيقات أدت إلى اعتقال صاحب الصورة، وهو من منطقة نفزة بولاية باجة. واتضح من التحقيقات أنه من أصحاب السوابق العدلية قبل الثورة، واعتنق الفكر المتطرف منذ سنة 2012.

وخلال التحقيق معه أشار إلى أن الصورة ليست بالحديثة وإنما تعود إلى 2012 وأن القنابل اليدوية ليست حقيقية بحسب قوله.

وقررت السلطات القضائية الاحتفاظ به قيد الاعتقال ونقله إلى تونس العاصمة لمواصلة التحقيق معه.