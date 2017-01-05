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الخميس 5 يناير 2017 07:01 صباحاً
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تونس: اعتقال صاحب الصورة التي ظهر فيها بجانب طفل بقنابل
رجل بجانب طفل نائم تحاوطه قنابل يدوية

تونس: اعتقال صاحب الصورة التي ظهر فيها بجانب طفل بقنابل

الخميس، 5 يناير 2017 07:44 ص
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أعلنت السلطات التونسية عن اعتقال الرجل الملتحي الذي يظهر في الصورة، وهو بجانب طفل نائم، وقد تم لفه بحزام وضع به العديد من القنابل اليدوية، وهي الصورة التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت الكثير من الاستياء لدى الرأي العام.

وتقول قوات الأمن إن التحقيقات أدت إلى اعتقال صاحب الصورة، وهو من منطقة نفزة بولاية باجة. واتضح من التحقيقات أنه من أصحاب السوابق العدلية قبل الثورة، واعتنق الفكر المتطرف منذ سنة 2012.

وخلال التحقيق معه أشار إلى أن الصورة ليست بالحديثة وإنما تعود إلى 2012 وأن القنابل اليدوية ليست حقيقية بحسب قوله.

وقررت السلطات القضائية الاحتفاظ به قيد الاعتقال ونقله إلى تونس العاصمة لمواصلة التحقيق معه.

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