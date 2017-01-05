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الخميس 5 يناير 2017 07:00 صباحاً
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فنزويلا: "مادورو" يجري تعديلا وزاريا محدودا
الرئيس الفنزويلي الجديد نيكولاس مادورو

فنزويلا: "مادورو" يجري تعديلا وزاريا محدودا

الخميس، 5 يناير 2017 07:45 ص
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أجرى الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” تعديلا وزاريا محدودا، تمثل في تعيين “رامون لوبو” وزيرا جديدا للمالية و”نيلسون مارتينيز” وزيرا للنفط.

وقال “مادورو” في خطاب متلفز، إن وزير النفط السابق “ايلجو ديل بينو”، الذي كان يشغل منصبه الوزاري إلى جانب رئاسة شركة النفط الوطنية، سيبقى في منصب رئيس الشركة.

وأضاف “مادورو” أن التعديل الوزاري المحدود يستهدف تعديل الوضع الاقتصادي لبلاده التي تواجه حربا شرسة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار “مادورو” إلى أن خسائر فنزويلا من هذه الحرب بلغت أكثر من 10.9 مليار دولار في عام 2016.

وتوعد “مادورو” مجددا باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد شركة “جي بي مورجان” الأمريكية، التي تقود حملة تشويه متعمدة ضد الاقتصاد الفنزويلي، ورفعت عدة دعاوى قضائية ضد شركة النفط الوطنية “بتروليوس دي فنزويلا”، بزعم تأخرها في سداد المديونيات رغم وفاء الشركة بجميع التزاماتها على حد قوله.

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