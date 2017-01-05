احتجت الحكومة الكولومبية رسميا على “رقص” أعضاء بعثة الأمم المتحدة، مع زعيم حركة فارك “رودريجو لوندونو” وأعضاء الحركة في احتفالات العام الجديد وفقا لما ظهر في مقطع فيديو الذي نشرته مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت كولومبيا، أعضاء الفريق الدولي المكلف بنزع سلاح حركة فارك، بعدم الحياد وطالبت منظمة الأمم المتحدة بضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك الذي أغضب الشعب الكولومبي.

وقال سفير كولومبيا لدى الأمم المتحدة “ماريا إيما ميخيا”، في رسالة علنية تلاها على الأعضاء، إن سلوك “أعضاء البعثة الأممية”، الذي ظهر في مقطع الفيديو كان مفاجئا للحكومة والشعب الكولومبي ويشكل مصدر “قلق كبير”.

وأضاف “ميخيا”، أن “هذا النوع من السلوك يشوه المهنية والحيادية، التي يجب أن تميز موظفي الأمم المتحدة في جميع الأوقات والأماكن، خاصة الفريق الدولي المشارك في آلية الرصد والتحقيق من وقف إطلاق النار ونزع السلاح في كولومبيا بعد توقيع اتفاق السلام النهائي”.

وطالبت كولومبيا الأمم المتحدة بضمان عدم تكرار هذا السلوك من موظفيها؛ لضمان الحياد في إنجاز مهمة نزع سلاح المتمردين وإقرار السلام في البلاد.

وقالت الأمم المتحدة: إن تصرفات أعضاء الفريق الدولي لنزع السلاح، التي ظهرت في الفيديو “غير مناسبة”، ووعدت بالتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب تكرار هذه السلوكيات.

من ناحيته طالب زعيم حركة فارك “رودريجو لوندونو”، الحكومة الكولومبية، بعدم الوقوف أمام هذا الحادث؛ لأن أعضاء الحركة الذين ظهروا في مقطع الفيديو كانوا يرقصون من أجل السلام.

ونشر “لوندونو” عدة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد فيها أنه كان يرقص مع فريق نزع السلاح الدولي من أجل السلام.

وأضاف: “دعونا نترك وراءنا الكراهية ونخطو خطوة جديدة في اتجاه السلام والمصالحة.. دعونا نرقص من أجل السلام”.

المعروف أن الحكومة الكولومبية وقّعت اتفاق سلام تاريخيا مع حركة فارك أنهى خمسة عقود من الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 260 ألف شخص بالإضافة إلى آلاف النازحين والمشردين.