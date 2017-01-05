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الخميس 5 يناير 2017 07:15 صباحاً
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مقتل أردنيين في هجوم مسلح على مطعم بولاية انديانا الأمريكية
الشرطة الامريكية

مقتل أردنيين في هجوم مسلح على مطعم بولاية انديانا الأمريكية

الخميس، 5 يناير 2017 07:43 ص
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قالت وسائل إعلام أمريكية إن شابين أردنيين قتلا بهجوم مسلح على مطعم كانا يعملان فيه بمدينة إنديانابوليس في ولاية إنديانا.

وقال شهود عيان ومصادر أمنية في المدينة، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الخميس، إن المسلحين كانا يهدفان إلى السرقة وليس استهداف الشابين أو بدوافع عنصرية.

وأظهر شريط فيديو دخول مسلحين إلى المطعم، وإطلاق النار على الشابين.

وقد فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا في الحادث، وبدأت عملية بحث عن الجناة.

ومن جهتها، قالت السفارة الأردنية في واشنطن إنها على تواصل مع السلطات الأمريكية المختصة والتحقيقات جارية حتى الآن لمعرفة ملابسات الجريمة والقبض على المجرمين.

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