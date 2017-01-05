العراقية أفراح شوقي بعد تحريرها: سألني الخاطفون هل كشفت هوياتهم؟الخميس، 5 يناير 2017 07:40 ص
في أول مؤتمر صحفي لها بعد إطلاق سراحها، ليل الثلاثاء، قالت الصحفية العراقية، أفراح شوقي، الأربعاء إنها احتجزت لمدة 9 أيام من قبل أفراد مجموعة مجهولة قالوا إنهم من جهات استخباراتية تابعة للحكومة العراقية، تخللت فترة الاحتجاز جلسات تحقيق حول نشاطها الصحافي وكتاباتها.
وقالت: “سألوني إن كنت قد تعرفت إليهم أو تمكنت من الكشف أو التعرف على هوياتهم”.
وعن الحالة التي عاشتها، قالت: “عشت رعباً في الأيام الخمسة الأولى، ولكن بعد أيام أحسست بتحسن في تعاملهم، وبدأ التحقيق يأخذ منحى آخر أكثر ليونة، وشعرت بأن هناك تلميحاً بأنني سأخرج”.
وأشارت إلى أنهم اتفقوا معها على طريقة عودتها إلى بيتها في ما بعد. وتابعت: “اقتادوني من المكان الذي احتجزت فيه إلى نصف الطريق كما قيل لي، وأطلقوا سراحي بعد 9 أيام.
وأضافت: “شعرت من تعاملهم بأن من أطلق سراحي هم الناس، الذين وقفوا إلى جانبي وطالبوا بإطلاق سراحي.
كما ختمت مؤتمرها الصحفي مؤكدة أن الصحافيات العراقيات محميات، وشكرت التشكيلات الأمنية التي اعتبرت أنها وقفت مع المرأة العراقية.
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