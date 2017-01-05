إدانة دولية لمقتل جنديين مغربيينالخميس، 5 يناير 2017 07:50 ص
أدان مجلس الأمن الدولي “بأشد العبارات” الهجوم الذي شنه مسلحون على قوة للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، مما أسفر عن مقتل جنديين مغربيين، معربا عن تعازيه لذوي العسكريين.
وعلق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الدولية، بارفيه أونانغا إنيانغا: “لا شيء يبرر الهجوم على جنود دوليين موجودين في إفريقيا الوسطى لمساعدة البلاد في الخروج من دوامة العنف”.
وأضافت أن “الحادث وقع فيما كان الجنود الدوليون يرافقون قافلة شاحنات تقل وقودا من بلدة زيميو إلى أوبو”.
وأوضح مجلس الأمن في بيان صدر بإجماع أعضائه أن “الهجمات التي تستهدف جنود حفظ السلام يمكن أن تشكل جرائم حرب ولا بد من تذكير جميع الأطراف بالواجبات المفروضة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني”.
ودعا حكومة إفريقيا الوسطى إلى “التحقيق سريعا في هذا الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه أمام القضاء”.
وتعرضت قافلة للأمم المتحدة على بعد 60 كلم من مدينة أوبو جنوب شرقي إفريقيا الوسطى للهجوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل جنديين مغربيين لحفظ السلام وإصابة آخرين.
وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط مغربي وجندي.
وتضم القوة الدولية أكثر من 10 آلاف جندي وشرطي وهي تحاول إرساء النظام في إفريقيا الوسطى، حيث سادت الفوضى من جراء أعمال عنف طائفية منذ نهاية 2013، ما استدعى تدخلا عسكريا من فرنسا.
ورغم أن عملية سنغاريس الفرنسية انتهت في أكتوبر 2016، إلا أن عصابات مسلحة تواصل إرهاب السكان في مناطق عدة من البلاد.
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
"فيزيتا" للتطبيقات الصحية توفر خدماتها في ثلاثة مدن مصريةTue, 03 Jan 2017 12:49:35 GMT
-
المكسيك..متحدث باسم البلدية ينفي قتل سائحين في حادث أكابولكو
اقتحم مسلحون مجهولون منتجعا سياحيا في شاطئ مدينة أكابولكو الساحلية المكسيكية، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص. ونفى المتحدث باسم بلدية أكابولكو “خوسيه لويس رودريجيز ...Thu, 05 Jan 2017 05:49:06 GMT
-
"التموين" : السكر والفول بـ7 جنيهات للكيلو والعدس بـ 20 جنيها
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة. وأوضحت ...Sun, 01 Jan 2017 09:26:23 GMT
-
اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح أعمال تطوير ميناء سفاجا
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، أعمال تطوير ميناء سفاجا، بجانب افتتاح عدد من المشروعات المجمعة عبر الفيديو كونفرانس. روابط: عبد الفتاح السيسي · ميناء ...Thu, 05 Jan 2017 03:50:48 GMT
-
تعرف على الدولة التي تدفع رواتب شهرية للعاطلين ؟ !
بدأت فنلندا في دفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، في خطوة تأمل من خلالها أن تقلص من البيروقراطية الحكومية وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل. وقال أولي ...Tue, 03 Jan 2017 07:46:59 GMT
-
مؤمن سليمان: تدريبي لسموحة خطوة مهمة في مشواري
عقد مجلس إدارة نادي “سموحة” مساء /الأربعاء/ مؤتمرا صحفيا لتقديم مؤمن سليمان المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بالنادى.. بحضور رئيس نادى سموحة المهندس محمد ...Thu, 05 Jan 2017 01:24:40 GMT
-
ترامب يبدأ أولى خطواطه الرئاسية بإلغاء "أوباما كير"
أبلغ نائب الرئيس الأمريكي المنتخب مايك بنس، الأربعاء أعضاء الكونجرس الجمهوريين أن إلغاء برنامج “أوباما كير” سيكون الخطوة الأولى التي سيتخذها الرئيس دونالد ...Thu, 05 Jan 2017 01:24:40 GMT
-
ضبط 117 محكوم عليهم بإجمالي 800 حكم قضائي في قنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا مساء، الأربعاء، من ضبط 117 متهما محكوم عليهم بإجمالي 800 حكم قضائي و4 متهمين بحوزتهم بندقية آلية وبندقية خرطوش و2 فرد روسي وخرطوش و20 ...Thu, 05 Jan 2017 01:09:29 GMT