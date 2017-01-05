اقتحم مسلحون مجهولون منتجعا سياحيا في شاطئ مدينة أكابولكو الساحلية المكسيكية، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص.

ونفى المتحدث باسم بلدية أكابولكو “خوسيه لويس رودريجيز منديز”، ما تناقلته وكالات الأنباء عن مقتل ستة سائحين في المنتجع، مؤكدا أن جميع القتلى من المواطنين المكسيكيين الذين يعملون في السوق التجارية وهم ثلاث نساء وثلاثة رجال.

وقال “منديز”: “إن الحادث ليس له أي خلفية إرهابية، لكنه وقع على خلفية الصراع بين العصابات المتناحرة في المدينة”، مشيرا إلى أن المهاجمين تمكنوا من الفرار في سيارة دفع رباعي كانت في انتظارهم.

وأشار “منديز” إلى أن قوات الشرطة تطوق المكان، وتمشط المنطقة؛ بحثا عن الجناة، ونجحت في اعتقال أحد الأشخاص الذي يشتبه في تورطه بالحادث.

ورجح “منديز” أن يكون المهاجمين ارتكبوا الحادث؛ انتقاما لضحايا الحادث الذي وقع الخميس الماضي، وراح ضحيته خمسة أشخاص تم العثور عليهم مقطوعي الرؤوس فوق إحدى السيارات خارج المدينة.