قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الأربعاء، إنه يؤيد العفو عن جندي إسرائيلي شاب أدين بالقتل غير العمد بعد أن قتل بالرصاص فلسطينيا كان يرقد على الأرض فاقداً القدرة على الحركة في الضفة الغربية المحتلة.

وأثار قرار المحكمة العسكرية إحالة السارجنت إلؤور أزاريا الذي قتل الفلسطيني بالرصاص بعدما طعن المهاجم جنديا إسرائيليا آخر في مارس آذار الماضي جدلا عاما في إسرائيل منذ البداية حيث طالب الساسة اليمينيون بعد الحكم الرئيس ريئوفين ريفلين بالعفو عن المتهم.

وكتب نتنياهو على صفحته على فيسبوك “هذا يوم صعب ومؤلم- أولا وقبل كل شيء لإلؤور وأسرته والجنود الإسرائيليين ولكثير من المواطنين وآباء الجنود وأنا من بينهم…أؤيد منح عفو لإلؤور أزاريا”.