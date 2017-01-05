مقتل 7 من الحوثيين وقوات صالح في معارك مع الجيش والمقاومة بتعز

قتل سبعة من مسلحي الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، في معارك اندلعت مع رجال الجيش والمقاومة بمحافظة تعز “275” كم جنوب صنعاء.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”: “إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، إثر هجوم شنته “مليشيا” الحوثي وصالح على مواقع الجيش والمقاومة مصحوباً بقصف عنيف بالأسلحة الثقيلة في منطقة الصياحي بالضباب، غرب المدينة”.

وأكدت المصادر، تصدي رجال الجيش والمقاومة لذلك الهجوم، في حين تصدت لهجوم آخر “للمليشيات” في موقعي الاربعين وعصيفرة، شمالي المدينة وأجبروهم على التراجع، ما أدى إلى إصابة أربعة من رجال الجيش والمقاومة.

وفي السياق نفسه، ذكرت المصادر أن “مليشيا” الحوثي وصالح واصلت قصف الأحياء والقرى السكنية في تعز، ما أدى إلى إصابة 6 مدنيين.