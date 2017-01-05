يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا اليوم في تمام الواحدة ظهرا، لمناقشة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين مواليد 99 و2002 ومنتخب المحليين، وتحديد موقف رضا البلتاجي من الاستقالة من رئاسة لجنة الحكام، وتحديد رئيس بعثة المنتخب في الجابون، وأيضاً الأعضاء المرافقين لبعثة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية بالجابون 2017.