عقد مجلس إدارة نادي “سموحة” مساء /الأربعاء/ مؤتمرا صحفيا لتقديم مؤمن سليمان المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بالنادى.. بحضور رئيس نادى سموحة المهندس محمد فرج عامر، وأعضاء مجلس إدارته ومؤمن سليمان المدير الفني الجديد وأعضاء الجهاز المعاون.

وأعرب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن سعادته بالتعاقد مع مؤمن سليمان، مؤكدا أنه مدرب واعد وله تجربة ناجحة مع نادي الزمالك، مضيفا “توجهنا بالشكر للكابتن حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق وفسخنا التعاقد بالتراضي”، معربا عن ثقته في إمكانيات المدير الفنى الجديد مؤمن سليمان.

من جانبه أكد مؤمن سليمان أن نادي سموحة كبير وتدريبه شرف لأي مدرب، وقال إن تجربته الإفريقية مع الزمالك ستساعده في المنافسة على الكونفدرالية مع سموحة”.

وأكد سليمان أنه لن يستبق الأحداث فيما يتعلق بالتدعيمات التي يحتاجها الفريق وسيركز حاليا على مواجهة الإسماعيلي في كأس مصر، والتى يستهل بها مشواره مع سموحة.

وقال إن فترة الإعداد ستضمن إقامة معسكر مغلق لمدة أسبوع بالقاهرة للتعرف على إمكانيات جميع اللاعبين، مضيفا “سموحة صرح كبير، وبه بعض المواهب، وسيكون هناك صفحة جديدة مع الفريق بداية من الأيام القادمة”.