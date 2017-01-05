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ترامب يبدأ أولى خطواطه الرئاسية بإلغاء "أوباما كير"
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب يبدأ أولى خطواطه الرئاسية بإلغاء "أوباما كير"

الخميس، 5 يناير 2017 03:15 ص

أبلغ نائب الرئيس الأمريكي المنتخب مايك بنس، الأربعاء، أعضاء الكونجرس الجمهوريين أن إلغاء برنامج “أوباما كير” سيكون الخطوة الأولى التي سيتخذها الرئيس دونالد ترامب، لكن الأخير دعا الجمهوريين إلى “التريث” قبل إلغاء القانون.

وشرح بنس للصحفيين، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء الأربعاء، خطة ترامب في العديد القضايا ومن بينها الرعاية الصحية، وقال:” أول خطوة ستكون إلغاء أوباما كير واستبداله ببرنامج آخر”.

وقال بنس:” سيكون من المهم أن نتوخى الحذر ونحن نقوم بذلك، وأن لا نفعل ذلك بطريقة لا تتسبب بصعوبات للعائلات الأمريكية التي حصلت على التأمين عبر هذا البرنامج”.

ويعد برنامج أوباما الصحي من أهم إنجازاته، إذ وفر الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين، لكن الجمهوريين يرون أنه غير عملي ويقلص نمو الوظائف.

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