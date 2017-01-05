ضبط 117 محكوم عليهم بإجمالي 800 حكم قضائي في قناالخميس، 5 يناير 2017 02:55 ص
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا مساء، الأربعاء، من ضبط 117 متهما محكوم عليهم بإجمالي 800 حكم قضائي و4 متهمين بحوزتهم بندقية آلية وبندقية خرطوش و2 فرد روسي وخرطوش و20 طلقة و6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية قيد التحقيق و85 مخالفة مرورية متنوعة.
كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا من العميد محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط 117 متهما محكوم عليهم بإجمالي 800 حكما قضائيا “حكم جنائي و202 حكم حبس جزئي و56 حكم حبس مستأنف و 435 حكم غرامة جزئية و32 حكم غرامة مستأنفة و 74 حكم مخالفة.
وضبط و4 متهمين بحوزتهم بندقية آلية وبندقية خرطوش و2 فرد روسي وخرطوش و20 طلقة و6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية قيد التحقيق ” قتل وسرقة وحريق عمد وضرب أفضي إلي موت “وضبط 856 مخالفة مرورية متنوعة وحجز 37 دراجة نارية بدون لوحات معدنية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا والمتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
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