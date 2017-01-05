رحيل عزمي مجاهد عن قناة "العاصمة"الخميس، 5 يناير 2017 02:29 ص
أعلن الإعلامي عزمي مجاهد، رحيله من فضائية «العاصمة»، معربا عن أمله في أن تظل القناة في الصفوف الأولى للفضائيات الخاصة.
ووجّه خلال حلقة برنامج «الملف» الشكر لإدارة القناة، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تعاونًا بين الإدارتين القديمة والجديدة للقناة؛ لمزيد من النجاح والوقوف بجانب الوطن خلال تلك المرحلة.
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
"فيزيتا" للتطبيقات الصحية توفر خدماتها في ثلاثة مدن مصريةTue, 03 Jan 2017 12:49:35 GMT
-
"التموين" : السكر والفول بـ7 جنيهات للكيلو والعدس بـ 20 جنيها
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة. وأوضحت ...Sun, 01 Jan 2017 09:26:23 GMT
-
اعترافات خطيرة لضحية قاتل تاجر خمور الإسكندرية
استدعت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، السائق “أيوب.ع.أ”، صاحب محضر الشروع في القتل المحرر ضد “عادل عبد النور السيد سليمان” والمقيد تحت رقم 343 لسنة 2017 جنح المنتزة ...Thu, 05 Jan 2017 00:19:27 GMT
-
تعرف على الدولة التي تدفع رواتب شهرية للعاطلين ؟ !
بدأت فنلندا في دفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، في خطوة تأمل من خلالها أن تقلص من البيروقراطية الحكومية وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل. وقال أولي ...Tue, 03 Jan 2017 07:46:59 GMT
-
أديب يستغيث على الهواء:"هندبح"
علق الإعلامي عمرو أديب على حادث مقتل صاحب محل الخمور، يوسف لمعي، بالإسكندرية، قائلا: «الناس دماغها اتخطفت في الـ20 سنة اللي فاتت.. العقل المصري اتخطف، والناس دماغها ...Wed, 04 Jan 2017 23:52:44 GMT
-
الشرطة تلقي القبض على نشطاء يحتجون على مرشح ترامب لوزارة العدل
اعتقلت الشرطة في ولاية ألاباما الأمريكية ستة نشطاء أمريكيين من أصول أفريقية مدافعين عن الحقوق المدنية نظموا اعتصاما في مكتب السناتور جيف سيشنز يوم الثلاثاء ...Wed, 04 Jan 2017 07:13:51 GMT
-
زلزال شدته 5.3 درجات يضرب شرقي اليابان
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بلغت شدته حسب التقديرات الأولية 3ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعتي فوكوشيما وايباراكي شرقي اليابان، الأربعاء، ولم ...Wed, 04 Jan 2017 21:53:15 GMT
-
وزير الأوقاف يتخلى عن شيخ الأزهر في زيارته للكاتدرائيه
في خطوة استباقية زار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الثلاثاء البابا تواضروس، بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، رافقه في ...Wed, 04 Jan 2017 21:39:54 GMT