 Moheet on google
الخميس 5 يناير 2017 02:37 صباحاً
روابط سريعة
رحيل عزمي مجاهد عن قناة "العاصمة"
عزمي مجاهد

رحيل عزمي مجاهد عن قناة "العاصمة"

الخميس، 5 يناير 2017 02:29 ص

أعلن الإعلامي عزمي مجاهد، رحيله من فضائية «العاصمة»، معربا عن أمله في أن تظل القناة في الصفوف الأولى للفضائيات الخاصة.

ووجّه خلال حلقة برنامج «الملف» الشكر لإدارة القناة، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تعاونًا بين الإدارتين القديمة والجديدة للقناة؛ لمزيد من النجاح والوقوف بجانب الوطن خلال تلك المرحلة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3