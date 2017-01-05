أعلن الإعلامي عزمي مجاهد، رحيله من فضائية «العاصمة»، معربا عن أمله في أن تظل القناة في الصفوف الأولى للفضائيات الخاصة.

ووجّه خلال حلقة برنامج «الملف» الشكر لإدارة القناة، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تعاونًا بين الإدارتين القديمة والجديدة للقناة؛ لمزيد من النجاح والوقوف بجانب الوطن خلال تلك المرحلة.