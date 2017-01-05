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عبد المنعم مهاجما البرادعي:"انت نحس"
الدكتور محمد البرادعي

عبد المنعم مهاجما البرادعي:"انت نحس"

الخميس، 5 يناير 2017 02:24 ص

شن الإعلامي تامر عبد المنعم، هجوما حادا على  الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بسبب تدويناته المحرضة ضد الدولة، قائلا: «أنت لا تفعل أي شيء سوى التحريض والنحس والدمار للوطن.. محدش طايقك».

ولفت عبد المنعم، خلال برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»: يجب على البرادعي أن يحذر غضب المصريين من أفعاله وتصرفاته ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تدرك أن البرادعي صوت جديد للإخوان.

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