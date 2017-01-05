طالب سليمان فضل، عضو مجلس النواب، باعتماد بول الإبل كعلاج للمصريين من بعض الأمراض، لافتا إلى أن شرب بول الإبل التي تأكل من العشب الطبيعي في الصحراء وليس إبل المنازل، يعالج الكبد الوبائي والاستسقاء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، أن كل ما تنتجه الإبل من بول أو لبن أو لحوم يعتبر علاجا طبيعيا للأمراض، وأن سيدات البادية يهرعن إلى النوق عندما تتبول ليضعن رؤوسهن تحت الناقة ليغسلن شعرهن به لما له من فوائد متعددة، منها أنه يعطي قوة ومتانة ولمعان وعلاج لقشرة الشعر.

وتابع: «في ظل ارتفاع أسعار الأدوية واختفاء البعض منها في السوق، فعلينا الرجوع إلى الطب البديل ومنه بول الإبل، وإن بول الإبل يتحول إلى مضادات حيوية تعالج أمراض عديدة منها الاستسقاء والكبد الوبائي والجروح والقروح».