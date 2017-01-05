صدر عن أكاديمية الشعر بأبوظبي، الجزء الثاني من كتاب “تراثنا من الشعر الشعبي” جمع وتحقيق الأديب الراحل حمد خليفة أبو شهاب، وذلك ضمن سلسلة الأعمال الشعرية الكاملة.

يقع الديوان في 511 صفحة من القطع المتوسط، ويضم قصائد متنوعة لثمانين شاعراً مرموقاً من الإمارات.

ويتصدّر الكتاب مقدمة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، جاء فيها ” لا شك أن تراثنا من الشعر الشعبي هو أحد ينابيع هذه الحضارة التي تألقت في أرضنا وجداناً عربياً إسلامياً مُفعماً بالحياة بالحب والجمال والمثل والقيم. إن هذا التراث الغالي ليس بدعاً ابتدعناه، ولكنه مفاخر ومآثر خلفها لنا الآباء والأجداد، وأبدعوها من نبضات الأرواح، وغذوها من أقباس القلوب، وبعثوا بها إلينا عبر القرون رسائل حكمة”.

وكان الجزء الأول من الديوان قد حمل بين طياته معلومات وسير ذاتية وقصائد لـ 12 شاعراً إماراتياً يمثلون كوكبة من قدماء فرسان الشعر على أرض الإمارات.