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اعترافات خطيرة لضحية قاتل تاجر خمور الإسكندرية
احراق محال الخمور بالعراق

اعترافات خطيرة لضحية قاتل تاجر خمور الإسكندرية

الخميس، 5 يناير 2017 02:03 ص


استدعت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، السائق “أيوب.ع.أ”، صاحب محضر الشروع في القتل المحرر ضد “عادل عبد النور السيد سليمان” والمقيد تحت رقم 343 لسنة 2017 جنح المنتزة أول، قاتل لمعى يوسف، صاحب محل الخمور بالإسكندرية، لاستجوابه في المحضر، والاستماع إلى أقواله فيما دار بينه وبين قاتل ذبيح الإسكندرية، قبل إصابته بطعنة بالسكين من القاتل.

وعرضت النيابة القاتل “بائع العسلية” على السائق المصاب ليتعرف عليه، والتأكد من، أنه المتهم بطعنه، فيما أكد السائق المصاب أنه هو الذي أقدم على طعنة وفر هاربا، قائلا “كان هيقتلنى”، وأنهت النيابة التحقيقات وأمرت بإخلاء سبيل السائق.

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