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رونالدو يجبر "أديب" على عدم ذكر هذا الشخص خلال حواره!
عمرو اديب وكريستيانو رونالدو

رونالدو يجبر "أديب" على عدم ذكر هذا الشخص خلال حواره!

الخميس، 5 يناير 2017 01:50 ص

 
كشف عمرو أديب عن أبرز المحاذير التي تلقاها خلال حواره التليفزيوني مع اللاعب كريستيانو رونالدو، لاعب ريـال مدريد الإسباني، لافتًا إلى أن مدير أعماله وفريقه الإداري أجبرنا على عدم ذكر اسم أي لاعب خلال المقابلة التليفزيونية سواء أكان ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني أو غيره، مضيفًا:” قالوا لنا ميتقالش غير اسم رونالدو في المقابلة”.

وأضاف أديب خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»: أنه تم وقف التصوير خلال المقابلة الحوارية مع رونالدو أكثر من مرة بسبب الخروج على النص المتفق عليه، مشيرًا أن رونالدو سمح بالحديث عن حياته الشخصية وعن نجله وأسرته، لسعادته بالحوار، بالرغم من رفض فريق إدارته ذلك.

ولفت إلى إن رونالدو تحدث لأول مرة عن حياته الشخصية وعن نجله، مؤكدًا أن الإعلام الغربي تسابق على إذاعة مقاطع من الحوار التليفزيوني مع رونالدو.

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