أديب يستغيث على الهواء:"هندبح"الخميس، 5 يناير 2017 01:44 ص
علق الإعلامي عمرو أديب على حادث مقتل صاحب محل الخمور، يوسف لمعي، بالإسكندرية، قائلا: «الناس دماغها اتخطفت في الـ20 سنة اللي فاتت.. العقل المصري اتخطف، والناس دماغها باظت»، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشعب المصري- للأسف الشديد- قد لا يبدي انزعاجه من هذا الحادث، باعتباره نال من صاحب محل خمور.
ودعا أديب خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»: الأزهر الشريف وعلماء النفس والاجتماع بمكافحة الأفكار المتطرفة، وحماية الأجيال القادمة من تفشي الفكر الداعشي بين المصريين، لاسيما بين الشباب. مردفا: «إلحقونا.. هنضيع وهيدبحونا.. الأجيال الجاية معرضة تبقى دواعش.. الناس ديه هياكلونا»، مشيرًا إلى أن الدواعش يمتلكون مفتاح التسلل إلى عقول المصريين، المرتبطين بالدين.
ولفت: إن قاتل صاحب محل الخمور بالإسكندرية، أقدم على القتل على أساس العقيدة، وليس بسبب خلاف مادي. مضيفا: «الواد ده داعشي.. من الذئاب المنفردة، وعلى عقيدة داعش».
وأبدى أديب استياءه من إقامة شيخ الأزهر مؤتمرا لشباب ميانمار، وتركه لانتشار الفكر المتطرف والإرهابي بين عدد كبير من الشباب والنشء المصري، لافتا إلى أنه يوجد في كل مؤسسات الدولة شخص إخواني، يتملكه الفكر الداعشي، سواء في الثقافة أو الإعلام أو القضاء أو الشرطة.
وتابع: لا أستثني مكانا لا يوجد به شخص يميل إلى الفكر الإخواني المتطرف.
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