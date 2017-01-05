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هكذا استقبل البابا تواضرس خبر تفجير الكنيسة البطرسية!
البابا تواضروس الثاني ـ قداس شهداء الكنيسة البطرسية ـ انفجار الكاتدرائية‎

هكذا استقبل البابا تواضرس خبر تفجير الكنيسة البطرسية!

الخميس، 5 يناير 2017 01:32 ص

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية: إنه بكى بعد علمه بحادث تفجير الكنيسة البطرسية، أثناء زيارته لليونان، مشيرا إلى أنه: لم يستطع النوم من التفكير بعد عودته للقاهرة.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»، تقديم عمرو أديب: فكرت كثيرًا في هذا المصاب الجلل، لافتًا إلى أن هاجس الخوف الذي كان يقلقه هو الدولة المصرية واستقرارها.

وأشار : «بلادنا الوحيدة التي زارها السيد المسيح، ووضعت أول نظام للحكومة على مستوى العالم، بسبب فيضان النيل، مصر صاحبة حضارة عريقة.. عشق مصر في عروقنا.. واللي يهمني السلام والاستقرار».

وتابع: إنه كان مشغولًا طوال الوقت في التفكير في أسر الشهداء والمصابين؛ بسبب هذا الحادث المؤلم.

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