تجديد حبس 8 من إخوان الغربية 15 يومًا - محيط

قرر المحامي العام لنيابات شرق طنطا بمحافظة الغربية المستشار ياسين زغلول، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 8 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، 15 يومًا على ذمة…