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ترجمة إنجليزية لديوان "قهوة الحرب"
قهوة الحرب

ترجمة إنجليزية لديوان "قهوة الحرب"

الخميس، 5 يناير 2017 01:48 ص
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صدرت عن دار صافي للترجمة والتوزيع بالولايات المتحدة الأمريكية، الترجمة الإنجليزية لديوان “قهوة الحرب Coffee of war” للشاعر السوداني أسامة سليمان والذي قامت بترجمته المترجمة العراقية المقيمة بواشنطن فائزة سلطان.

للمؤلف ثلاثة دواوين شعر أخرى مطبوعة، وهي صحراء الورقة (الخرطوم 2000م)، واجتراح الكتابة (الرياض 2008م) وفي شارع من دون لافتة (القاهرة 2013).

والشاعر أسامة سليمان يعمل صحفيا في جريدة الجزيرة السعودية.

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