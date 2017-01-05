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الإبراشي يغلق الهاتف في وجه داعية سلفي.. والأخير يرد
الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي يغلق الهاتف في وجه داعية سلفي.. والأخير يرد

الخميس، 5 يناير 2017 01:25 ص

أغلق الإعلامي وائل الإبراشي الهاتف في وجه الداعية السلفي محمود عامر، على الهواء، بعد هجوم الأخير عليه، قائلا: «أنت جاهل» بعد مشادة نشبت بينهما؛ بسبب الفتاوى المتشددة، وتحريم التهنئة للأقباط بأعيادهم.

وعبر  «الإبراشي» خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، عن استغرابه من حديث الداعية السلفي، متسائلا: «إيه ده.. طيب أنا أتحدث مع حامل سكاكين زيك إزاي يعني؟».

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