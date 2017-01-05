أغلق الإعلامي وائل الإبراشي الهاتف في وجه الداعية السلفي محمود عامر، على الهواء، بعد هجوم الأخير عليه، قائلا: «أنت جاهل» بعد مشادة نشبت بينهما؛ بسبب الفتاوى المتشددة، وتحريم التهنئة للأقباط بأعيادهم.

وعبر «الإبراشي» خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، عن استغرابه من حديث الداعية السلفي، متسائلا: «إيه ده.. طيب أنا أتحدث مع حامل سكاكين زيك إزاي يعني؟».