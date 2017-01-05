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وفاة شرطي تركي أصيب في هجوم بشيكتاش باسطنبول
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وفاة شرطي تركي أصيب في هجوم بشيكتاش باسطنبول

الخميس، 5 يناير 2017 01:19 ص

لقي شرطي تركي مصرعه، الأربعاء، متأثرا بجروح أصيب بها في الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب ملعب “فودافون أرينا” بمنطقة بشيكتاش في 10 ديسمبر الماضي.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء الأربعاء، عن مصادر طبية تركية قولها إن الشرطي معمر ناجاك أوغلو (23 عاما)، توفي في مستشفى “بزمي عالم”، الذي كان يتلقى فيه العلاج.

جدير بالذكر أن هجوما مزدوجا بسيارة مفخخة وتفجير انتحاري وقع في 10 ديسمبر الماضي، قرب ملعب “فودافون أرينا” بمنطقة بشيكتاش في إسطنبول، عقب انتهاء مباراة لكرة القدم أسفر عن مقتل 45 شخصا بينهم 37 شرطيا إضافة إلى عدد من الجرحى، حسب تصريحات رسمية سابقة.

ومع مقتل الشرطي اليوم الأربعاء، ارتفع عدد ضحايا التفجيرين إلى 46 شخصا.

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