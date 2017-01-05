دخل الشيخ محمد زيان، خطيب بالأوقاف، في نوبة بكاء على الهواء، بسبب مشهد ذبح بائع الخمر بالإسكندرية، قائلا: «نعاني الآن في بلدنا الغالي من جماعات متطرفة لا تعرف الرحمة».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، “إن الجماعات المتطرفة تدعي الإسلام.. والإسلام منهم بريء.

وتابع: «من يقتل إنسان أينما كان هو فهو في النار، ويسأل عنه، وعلينا أن نرجع بقلوبنا خالصة إلى الله، وحرمة قتل المسيحي من حرمة قتل المسلم، ومن أساء للمسيحية أساء للإسلام».