 Moheet on google
الخميس 5 يناير 2017 12:54 صباحاً
روابط سريعة
كيف علقت الأوقاف على ذبح تاجر خمور الإسكندرية!
صاحب محل الخمور المجني عليه بالإسكندرية ونجله

كيف علقت الأوقاف على ذبح تاجر خمور الإسكندرية!

الخميس، 5 يناير 2017 01:19 ص

دخل الشيخ محمد زيان، خطيب بالأوقاف،  في نوبة بكاء على الهواء، بسبب مشهد ذبح بائع الخمر بالإسكندرية، قائلا: «نعاني الآن في بلدنا الغالي من جماعات متطرفة لا تعرف الرحمة».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، “إن الجماعات المتطرفة تدعي الإسلام.. والإسلام منهم بريء.

وتابع: «من يقتل إنسان أينما كان هو فهو في النار، ويسأل عنه، وعلينا أن نرجع بقلوبنا خالصة إلى الله، وحرمة قتل المسيحي من حرمة قتل المسلم، ومن أساء للمسيحية أساء للإسلام».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3