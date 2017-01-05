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توتنهام يوقف انتصارات تشيلسي في البريمرليج ويفوز عليه بثنائية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توتنهام يوقف انتصارات تشيلسي في البريمرليج ويفوز عليه بثنائية

الخميس، 5 يناير 2017 01:16 ص

أنهى فريق توتنهام، سلسلة الانتصارات المتتالية لتشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزا ثمينا عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في ديربي مدينة لندن على ملعب “وايت هارت لين”، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر البريميرليج.

ويعود الفضل في فوز توتنهام اليوم، إلى لاعبه الشاب ديلي ألي الذي سجل هدفي الفريق اللندني بضربتي رأس في الدقيقتين 45 و54، ليحصد لأصحاب الأرض ثلاث نقاط ثمينة في مشوارهم بالدوري.

ورفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، بينما بقى تشيلسي في صدارة الجدول برصيد 49 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن أقرب ملاحقيه “ليفربول”.

ولم يتمكن تشيلسي من تحقيق الانتصار الرابع عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليفشل في كسر الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد والمسجل باسم أرسنال في موسم 2001-2002.

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