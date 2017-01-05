بدأت اللجنة الخاصة بجائزة الشاعر أسامة الدناصوري، باستقبال المشاركات بالدورة الثانية من الجائزة المفتوحة للشعراء في مصر والعالم العربي.

وقد حددت اللجنة شروط المشاركة في أن تمنح الجائزة لشاعر لم يصدر له ديوان شعري مطبوع بعد، وتتمثل الجائزة في طبع الديوان الفائز مصحوبًا بمسوغات لجنة التحكيم.

والجائزة متاحة لكل من يكتب قصيدة النثر باللغة العربية الفصحى، دون التقيد ببلد محدد، ولا يشترط سن معينة في المتقدم للجائزة.

و يتم الإعلان عن الفائز بداية شهر أكتوبر من عام 2017، ويتم الإعلان عن لجنة التحكيم، وقراءة تقريرها، وتحديد مكان الاحتفال وموعده في وقت لاحق.

يذكر أن الجائزة أطلقها مجموعة من أصدقاء وصديقات الشاعر الراحل وبالتعاون مع دار ميريت للنشر والتوزيع، تقديراً لاسم الشاعر الكبير.