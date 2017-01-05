تستعد الكويت لمسابقات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي 2017، الأوسع بالمنطقة، والذي يحتضن فعاليات تراثية عرفت بها منطقة الخليج، تنطلق في قرية صباح الأحمد التراثية، في 15 يناير الجاري.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، يشهد التسجيل على فعاليات المهرجان إقبالاً كثيفاً من محبي الهوايات التراثية ضمن فئات الطيور والخيل والأغنام.

وقال نائب المشرف العام على القرية ورئيس لجنة المسابقات للمهرجان، الشيخ صباح الفهد الصباح، أن مسابقات فئة الطيور شهدت تسجيل أكبر عدد من المتسابقين، والمتواصل في القرية بحسب الموعد المحدد لكل مسابقة.

وأضاف الصباح أن المهرجان يتضمن أيضاً إقامة مسابقات لفئات الأغنام والخيل، إضافة إلى منافسات الموروث البحري، التي ستقام في دواوين الصيادين الوطية والفنطاس ورأس السالمية خلال فترة المهرجان.

وأوضح أن المسابقات الخاصة بالصقور ضمن فئة الطيور، وهي لأنواع الطير الحر والشاهين والجير شاهين، استقطبت بمفردها هذا العام أكثر من ثلاثة آلاف متسابق، سيتنافسون على 120 جائزة في مسابقات المزاين والهدد (على الحبارة والزاجل) والملواح (السرعة).

وقد رصدت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز قيمة جداً لهواة اقتناء الصقور الذين يتزايد عددهم عاماً بعد آخر.

ولفت الانتباه إلى أن الأعداد الكبيرة المشاركة في هذا المهرجان التراثي تدل على تعلق أهل الكويت والخليج بموروثهم الشعبي، سواء البري أو البحري.

وعن جديد القرية أشار إلى إنشاء نموذج مصغر لمدينة الكويت القديمة، وميدان للمحافظات الكويتية الست وقرية البادية التراثية وغيرها من المعالم، لتضاف إلى ما هو قائم بالأعوام الماضية؛ ومن أهمها متاحف لدول مجلس التعاون الخليجي والأسواق والمحلات والبحيرة الصناعية، والملاعب والفندق وغيرها من مرافق.