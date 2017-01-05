تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، من ضبط محاولة إحدى الشركات التلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية البالغة مليونين و902 ألف و719 جنيها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له الأربعاء، إنه بناء على معلومات سرية توفرت للإدارة العامة للتحليل والاستهداف بقيام إحدى الشركات بالقاهرة بالإفراج عن 5 رسائل لصنف إطارات كاوتش بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء كبير من الرسوم الجمركية، وتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة عبد الناصر محمد علي مدير إدارة التحريات والضبط.

وأضاف المصدر أن اللجنة قامت بالتوجه لمقر الشركة، وتم مراجعة مستندات الإفراجات الجمركية وضبط المستندات الفعلية، حيث تلاحظ تدني القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها، مشيرا إلى أن فرق القيمة عن القيمة الحقيقية بلغ مليونين و902 ألف و719 جنيها، والتعويضات والمستحقات بلغت مليونا و547 ألفا و464 جنيها.