 Moheet on google
الخميس 5 يناير 2017 12:57 صباحاً
روابط سريعة
جمارك مطار الأقصر تحبط محاولة تهريب مستلزمات طبية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جمارك مطار الأقصر تحبط محاولة تهريب مستلزمات طبية

الخميس، 5 يناير 2017 12:08 ص

أحبطت جمارك مطار الأقصر برئاسة عبد المالك عبد الراضي محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية لجراحات المناظير.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ، في تصريح له اليوم ، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من إسطنبول ، وبتفتيشه تم العثور على كمية كبيرة من المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 650 ألف جنيه.

وقرر جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3