أحبطت جمارك مطار الأقصر برئاسة عبد المالك عبد الراضي محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية لجراحات المناظير.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ، في تصريح له اليوم ، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من إسطنبول ، وبتفتيشه تم العثور على كمية كبيرة من المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 650 ألف جنيه.

وقرر جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات.