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"الترجمة العربية للأعمال الفنية" بمكتبة مصر غداً
مكتبة مصر الجديدة

"الترجمة العربية للأعمال الفنية" بمكتبة مصر غداً

الخميس، 5 يناير 2017 01:02 ص
محيط - سميرة سليمان

تنظم مكتبة مصر الجديدة ندوة عن واقع الترجمة للسينما والتليفزيون تحت عنوان “ترجمة الأعمال السينمائية والتليفزيونية إلى العربية” للدكتور ستار سعيد زوينى أستاذ علم اللغة والترجمة بالجامعة الأمريكية بالشارقة، وذلك في السادسة مساء غداً الجمعة، صرح بذلك د.نبيل حلمى سكرتير عام جمعية مصر الجديدة .

تدور محاور الندوة حول استخدام الأسلوب العربي القديم في التعامل مع تعبيرات معاصرة في اللغات الأجنبية، والتعامل مع المفردات والمعاني الحساسة “دينيا واجتماعيا” لدى المجتمع العربي، وتعامل القوانين في كل من مصر ولبنان والإمارات مع هذه المفردات، واقتراح ترجمات للتعامل مع هذا الأسلوب وهذه المفردات.

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