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ترامب يدرس تعيين مساعده ويليام هاجرتي سفيرا لليابان
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب يدرس تعيين مساعده ويليام هاجرتي سفيرا لليابان

الخميس، 5 يناير 2017 12:03 ص

أفادت مصادر مطلعة على العلاقات اليابانية - الأمريكية، الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس تعيين ويليام هاجرتي، أحد مساعديه المقربين في فريقه الانتقالي، سفيرا لدى اليابان.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن هاجرتي هو المسئول عن التعيينات السياسية في المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي وغيرهم من المناصب العليا في إدارة ترامب التي من المقرر ان تتولى مهامها يوم 20 يناير الجاري.

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