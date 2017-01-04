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زلزال شدته 5.3 درجات يضرب شرقي اليابان
زلزال مؤشر زلازل

زلزال شدته 5.3 درجات يضرب شرقي اليابان

الأربعاء، 4 يناير 2017 11:47 م

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بلغت شدته حسب التقديرات الأولية 3ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعتي فوكوشيما وايباراكي شرقي اليابان، الأربعاء، ولم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية “تسونامي”.

وأفادت هيئة الأرصاد - وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - بأن مركز الزلزال الذي وقع في تمام الساعة الثانية عشرة و47 دقيقة (بالتوقيت المحلي لليابان) قبالة ساحل جزيرة فوكوشيما كان على عمق 60 كيلومترا، وسجل 4 درجات على مقياس الزلازل الياباني المكون من 7 درجات.

ومن جهتها، أكدت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ، أنه لم يتم رصد أي اختلالات في المحطتين النوويتين فوكوشيما دايتشي المنكوبة وفوكوشيما دايني المعطلة.

وتعد اليابان من أكثر المناطق التي تنشط فيها الزلازل في العالم، حيث يبلغ نصيبها نحو 20 بالمائة من الزلازل التي تحدث في العالم وتبلغ قوتها ست درجات أو أكثر.

يذكر أن زلزالا كبيرا ضرب فوكوشيما في 11 مارس 2011، وتسبب في حدوث تسونامي وخلف العديد من القتلى وأحدث كارثة في مفاعل فوكوشيما النووي.

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