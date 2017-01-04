وزير الأوقاف يتخلى عن شيخ الأزهر في زيارته للكاتدرائيهالأربعاء، 4 يناير 2017 11:27 م
في خطوة استباقية زار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الثلاثاء البابا تواضروس، بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، رافقه في ذلك وفد من قيادات الوزارة محلقا بعيدًا عن سرب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ليذهب هو الآخر بوفد مختلف من مشيخة الأزهر صباح اليوم.
يأتي ذلك بعد أن كان معتادا في الأعوام الماضية أن يترأس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفد ديني يجمع كل قيادات المؤسسات الدينية بما فيهم الدكتور مختار جمعة.
وفد الأوقاف زار البابا تواضروس برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، إذ كان في صحبته كل من الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني ، والدكتور نوح العيسوي مدير عام بحوث الدعوة ، والدكتور أشرف فهمي مدير إدارة المتابعة بالوزارة.
وخلال اللقاء أكد الوزير على وحدة الصف الوطني ، ولحمة النسيج الوطني وقوة تماسكه ، والوقوف صفًّا وطنيًّا واحدًا في وجه التحديات داعيا أن يكون العام الجديد أمن وأمان واستقرار ورخاء على مصر وأهلها جميعًا وكل الإنسانية جمعاء .
من ناحية وصل الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، صباح اليوم إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد .
رافق شيخ الأزهر وفداً أزهرياً رفيع المستوى يتكون من الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر ، الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية ، المستشار محمد عبد السلام ، مستشار شيخ الأزهر ، الدكتور محيي الدين عفيفي ، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية .
كما اصطحب معه عدد طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية وقد حملوا في أيديهم زهور السلام والمودة والإخاء.
من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا صحة لوجود خلاف مع شيخ الأزهر، بل يعمل تحت مظلة الإمام الأكبر وهو المسئول عن إدارة شئون الدعوة والخطاب الدينى.
وأشار “جمعة”، في تصريحات له إلى أن وزارة الأوقاف مهمتها دعوية وطنية ذات أبعاد تنموية اقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن الجانب الأصلى للوزارة يتمثل في ضبط الخطاب الدينى بالتعاون مع الأزهر الشريف والهيئات المختصة، ونسعى إلى تجفيف منابع الفكر المتطرف والمتشدد وإبعاد المساجد عن الجانب السياسي.
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
"فيزيتا" للتطبيقات الصحية توفر خدماتها في ثلاثة مدن مصريةTue, 03 Jan 2017 12:49:35 GMT
-
الشرطة تلقي القبض على نشطاء يحتجون على مرشح ترامب لوزارة العدل
اعتقلت الشرطة في ولاية ألاباما الأمريكية ستة نشطاء أمريكيين من أصول أفريقية مدافعين عن الحقوق المدنية نظموا اعتصاما في مكتب السناتور جيف سيشنز يوم الثلاثاء ...Wed, 04 Jan 2017 07:13:51 GMT
-
تعرف على الدولة التي تدفع رواتب شهرية للعاطلين ؟ !
بدأت فنلندا في دفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، في خطوة تأمل من خلالها أن تقلص من البيروقراطية الحكومية وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل. وقال أولي ...Tue, 03 Jan 2017 07:46:59 GMT
-
"التموين" : السكر والفول بـ7 جنيهات للكيلو والعدس بـ 20 جنيها
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة. وأوضحت ...Sun, 01 Jan 2017 09:21:46 GMT
-
تجديد حبس 8 من "إخوان" الغربية 15 يومًا
قرر المحامي العام لنيابات شرق طنطا بمحافظة الغربية المستشار ياسين زغلول، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 8 من أعضاء جماعة “الإخوان” الإرهابية، 15 يومًا على ذمة ...Wed, 04 Jan 2017 21:28:29 GMT
-
بالفيديو.. أفضل الطرق الآمنة للتسوق عبر الإنترنت
الكثير منا يخاف من الشراء من خلال الإنترنت، رغم أن هناك أسواقاً كثيرة ومنتجات متنوعة، بل البعض منها يعد رخيصاً مقارنة بالواقع. وكشفت صحيفة “هافينجتون بوست” ...Wed, 04 Jan 2017 20:52:44 GMT
-
وصفات فعالة من الملح تقضي على مشكلات الشعر والبشرة
يحذر الكثيرون من استخدام الملح ويطلقون عليه “السُّمّ الأبيض”، فماذا إذا كان الملح سحراً وعلاجاً؟.. يختلف الملح الذي نستخدمه يومياً في الطهي عن ملح البحر الغني ...Wed, 04 Jan 2017 17:31:44 GMT
-
النيابة العامة: الإعلام تناول قضية "الرشوة الكبرى" ببيانات غير صحيحةWed, 04 Jan 2017 17:31:44 GMT