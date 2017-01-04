

كشف المخرج مجدي أحمد علي، أسباب اختيار لعمرو سعد، للقيام ببطولة فيلم “مولانا”، قائلًا: “المخرج عليه أن يحب الممثلين جدا، وعمرو أعتبره من ضمن أصدقائي القليلين في الوسط، وبيننا فيه لغة تفاهم كبيرة وأنا لا أعطي تعليمات لأحد داخل اللوكيشن وأحب كل فنان يطلع مساحة الإبداع الذي بداخله”.

وتابع في حواره مع إبراهيم عيسى، عبر برنامج “لدي أقوال أخرى”، على نجوم إف إم، يوم الأربعاء: “ومن الحاجات التي كنت أختلف فيها مع الراحل يوسف شاهين وهو أستاذي وعملت معه أنه كان يجعل الممثلين وكأنهم هو، وحتى الكلام هو كان مصرًا أن يكتب حوارات أفلامه، وأتذكر سعاد حسني وكانت هتعمل فيلم معه وطلبت منه أن صلاح جاهين يكتب الحوار ولكنه رفض، وعمرو فنان رائع ومثقف وقارئ ومجتهد ومن الممثلين القلائل الجيدين في عملهم حاليا”.

وعن تحضيره للفيلم، أشار: “الفيلم عنما يقدم لجمهور سينما طال تشويقه لحاجة يحبها يجب أن نضع أيادينا على تفاصيل معينة، ولذلك كان إصراري أن لا تكون شخصية البطل ملتبسة والناس تتوحد مع أبطال الفيلم، وتصدقهم، ويكون فيه إيقاع للفيلم السينمائي، عكس الرواية والتي يوجد بها مساحات القارئ ممكن يعود إليها، لكن في السينما اللي يفوت لا يعود، وأنك تعمل فيلم مشدود مفيش فيه ترهل ولا تقدم رقصة ولا غنوة ولا قصة حب تقليدية هذا تحد كبير، والحقيقة كنت مرعوبا من (مولانا) فهو ليس شبه أفلامي الأخرى”.

واستطرد: “وأقنعت الفنانين بالعمل، بأن الشخصية يجب أن تكون لحم ودم، والشعب المصري يتخذ من بعض الشخصيات التي تقدم على الشاشات مثل أعلى لأنه يحب اللي شبهه حتى لو فيه بعض الشر، وحبوا البطل في مولانا لأنه الشخصية القوية والضعيفة والمشوهة وأيضا حريص على قول الحق، وذلك هو شخصية مرتبكة وهذا هو حال الشعب المصري، ولذلك الناس ستحب الشخصية عندما يشاهدونها لأنها شبههم”.