

قال المخرج الكبير مجدي أحمد علي، إن تحمسه لتحويل رواية “مولانا”، للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إلى عمل فني لانبهاره بها منذ قرأتها، مضيفًا: “الرواية كانت ستتحول لعمل تليفزيوني في البداية وتعطل هذا الأمر لأسباب إنتاجية، وكنت أريدها مسلسلا لأن بها كم رسائل كثيرة يجب أن تصل للناس”.

وقال “علي” في حواره مع إبراهيم عيسى، عبر برنامج “لدي أقوال أخرى”، على نجوم إف إم، يوم الأربعاء: ” قابلت نجيب ساويرس، رجل الأعمال، وقلت له إني أريد أن أنتج لك فيلم وتحمس لما عرف أنها رواية إبراهيم عيسى وأنها ستكلفه فقط 5 ملايين جنيه، خصوصا أنه كان حينها أنتج مسلسلين ولكنهم خسروا”.

ووصف “علي”، فيلم “مولانا” بأنه “كانت مغامرة”، مشيرًا إلى أن “طبيعة الرواية مختلفة عن كل ما يقدم على الشاشة وقصة نارية”.

وتابع: “هناك حالة غياب للكتاب الذين يكتبون مباشرة للسينما، وأنا رجل تعلمت أن أهم حاجة يكون فيه جمهور لك وتتواصل مع جمهورك، لأن السينما ليست لوحة ترسمها وخلاص واللي يشوف يشوف، وكنت حريصا أن أي عمل أقدمه يوصل للناس، وبهرت بالرواية منذ اللحظة الأولى”.