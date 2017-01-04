الكاف يستبعد الزمالك ورمضان صبحي من ترشيحات الأفضل في 2016الأربعاء، 4 يناير 2017 11:05 م
استبعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، رمضان صبحي لاعب منتخب مصر وفريق ستوك سيتي الإنجليزي، من القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل موهبة صاعدة في إفريقيا خلال عام 2016.
ويقيم الكاف غدا الخميس، الحفل الخاص بتسليم جوائز الأفضل لعام 2016 في مدينة أبوجا النيجيرية، حيث يتنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي الثلاثي “الجزائري رياض محرز، والجابوني بيير أوباميانج، والسنغالي ساديو ماني”.
وأعلن الاتحاد الإفريقي مساء اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل موهبة صاعدة في إفريقيان وهم الثلاثي “أليا ميشاك لاعب منتخب الكونغو وفريق مازيمبي، وكيليتشي إيهيناتش لاعب منتخب نيجيريا وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ونابي كايتا لاعب منتخب غينيا وفريق لايبزيج الألماني”، وذلك بعد استبعاد رمضان صبحي.
كما استبعد الكاف، نادي الزمالك، من القائمة النهائية للمرشحين للقب أفضل نادي في إفريقيا في 2016، حيث ضمت القائمة “صنداونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي، وزيسكو يونايتد الزامبي”.
جدير بالذكر أن الحكم جهاد جريشة هو من سيمثل مصر فقط، غدا في حفل الكاف، حيث يتنافس على جائزة أفضل حكم في إفريقيا مع الثنائي “الجامبي باكاري جاساما، والسنغالي مالانج دييدهيو”.
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