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رصد 21 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
البرد في سوريا

رصد 21 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

الأربعاء، 4 يناير 2017 10:35 م

رصد فريق المراقبين الروس حدوث 21 خرقا لاتفاق وقف اطلاق النار المبرم بين الحكومة السورية والمعارضة وذلك على مدار الساعات الاربع والعشرين الماضية .

وذكرت قناة /روسيا اليوم/ أن فريق المراقبين التركى رصد 27 خرقا لذات الاتفاق خلال هذه الفترة، وذلك طبقا لأخر التقارير الصادرة عن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا.

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا قد أرسل 4 شحنات من المساعدات الإنسانية للمناطق الأكثر تضررا في حلب على مدار 24 ساعة تصل إلى أكثر من 9 أطنان من المواد الغذائية والأغطية والإمدادات الأخرى.

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