رصد 21 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

رصد فريق المراقبين الروس حدوث 21 خرقا لاتفاق وقف اطلاق النار المبرم بين الحكومة السورية والمعارضة وذلك على مدار الساعات الاربع والعشرين الماضية .

وذكرت قناة /روسيا اليوم/ أن فريق المراقبين التركى رصد 27 خرقا لذات الاتفاق خلال هذه الفترة، وذلك طبقا لأخر التقارير الصادرة عن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا.

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا قد أرسل 4 شحنات من المساعدات الإنسانية للمناطق الأكثر تضررا في حلب على مدار 24 ساعة تصل إلى أكثر من 9 أطنان من المواد الغذائية والأغطية والإمدادات الأخرى.