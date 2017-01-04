رئيس مصلحة الجمارك يتفقد سير العمل بمطار الغردقةالأربعاء، 4 يناير 2017 10:06 م
قام رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز، بجولة تفقدية لمطار الغردقة ، مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل بجمارك المطار، ومتابعة أحوال العاملين والاطمئنان على انتظام العمل بأجهزة الآشعة الحديثة التي تم تركيبها وتشغيلها بصالات السفر والوصول بالمطار.
وعقد عبد العزيز، اجتماعا مع العاملين بالمطار، وطالبهم بحسن التعامل وتقديم أقصى التيسيرات المتاحة للسائحين في ضوء القانون، مع التشديد واليقظة للعمل على تنشيط حركة السياحة وتأمين وحماية المنافذ الجمركية، مشيدا بجهودهم خلال الفترة الماضية.
كان في استقبال رئيس مصلحة الجمارك، جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، ويحيى سعيد مدير جمارك سفاجا، وأيمن العسقلاني مدير جمارك الغردقة.
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