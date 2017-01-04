ترامب يرشح "جاى كلايتون" لرئاسة لجنة البورصةالأربعاء، 4 يناير 2017 10:22 م
رشح الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب اليوم جاى كلايتون لرئاسة لجنة البورصة والأوراق المالية التي تتولى الإشراف على تعاملات شارع المال في نيويورك المعروف باسم “وول ستريت”.
وذكرت شبكة /إيه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية أن كلايتون سيخلف ماري جو وايت التي تتولى هذا المنصب منذ أبريل عام 2013.
ويعتبر كلايتون أحد شركاء شركة “سوليفان آند كرونويل” القانونية المعروفة - التي تتخذ من نيويورك مقرا لها - حيث يتمتع بخبرات كبيرة تؤهله للإشراف على أنشطة أسواق المال الأمريكية.
وصرح كلايتون بأن لجنة البورصة والأوراق المالية ستتولى تحت قيادته مراقبة قطاع المال فى الولايات المتحدة بكل عناية فضلا عن وضع السياسة الكفيلة بتشجيع الشركات الأمريكية على تقدم أفضل مالديها وخلق فرص عمل جديدة.
ويقول بيان صادر عن البيت الابيض أن كلايتون يتولى أيضا تشجيع الاستثمارات والإشراف بكل حزم على أنشطة سوق
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