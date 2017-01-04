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الصحة : ارتفاع حالات الوفاة فى حادث الكنيسة البطرسية إلى ٢٨ حالة
وقفة بالشموع في وسط القاهرة تضامنا مع ضحايا الكنيسة البطرسية‎

الصحة : ارتفاع حالات الوفاة فى حادث الكنيسة البطرسية إلى ٢٨ حالة

الأربعاء، 4 يناير 2017 09:56 م

أعلن الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية العاجلة والطوارئ عن ارتفاع عدد حالات الوفاة في حادث تفجير الكنيسة البطرسية الذي وقع الشهر الماضي، إلى 28 حالة بالإضافة إلى جثة الإرهابي القتيل، وذلك بعد أن توفيت السيدة “لوريس نجيب يانوس” اليوم /الأربعاء/ بمستشفى الجلاء العسكري عن عمر ناهز 63 عاما.

أوضح مستشار وزير الصحة، أن السيدة لوريس كانت قد أصيبت بكسر مفتت بعظام الجمجمة ونزيف حاد بالمخ وكدمات بالرئة في أحداث تفجير الكنيسه البطرسية الشهر الماضي.

وأشار إلى أن هناك 11 مريضاً مازالوا يخضعون للرعاية العلاجية بمستشفيات الجلاء، والدمرداش، وعين شمس التخصصي، المعادي، من بينهم أربعة حالات سيتم سفرهم للعلاج بالخارج على نفقة الدولة، إضافة إلى حالتين أخريين جاري عرض أوراقهما على اللجان الطبية لدراسة مدى استفادتهم من العلاج بالخارج.

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