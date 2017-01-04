قرر المحامي العام لنيابات شرق طنطا بمحافظة الغربية المستشار ياسين زغلول، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 8 من أعضاء جماعة “الإخوان” الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف، وإثارة الشغب، والعنف بمراكز المحلة وسمنود وقطور.

كانت قوات الأمن بالغربية قد تمكنت من ضبط المتهمين، بناءً على قرار النيابة العامة بضبطهم، بتهم تتعلق بإثارة الشغب، والتحريض على العنف.