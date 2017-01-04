حقق المعمر الفرنسي روبير مارشان، البالغ من العمر 105 أعوام، إنجازا، اليوم الأربعاء، بعدما قطع بدراجته 22.528 كيلومتر في ساعة واحدة لمضمار في صالة “فيلودروم دو سان كونتان” قرب باريس.

وكان المئات من المشجعين قد توافدوا على قاعة “فيلودروم دو سان كونتان” لمؤازرة روبير مارشان - وسط حضور إعلامي كثيف - للتعبير عن إعجابهم بالإنجاز الذي حققه أكبر الرياضيين سنًا في العالم.

يذكر أن مارشان حقق في عام 2014 - حين كان عمره 102 عام - رقمًا قياسيًا، وهو 26.927 كيلومتر في الساعة.